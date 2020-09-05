وفاة وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي عن عمر 89 عاماً

المصدر: د ب أ

توفى الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة المصري الأسبق، اليوم السبت، عن عمر يناهز 89 عاما.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" الالكتروني اليوم أنه سيتم تشييع الجنازة من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

وشغل الدكتور يوسف والي عددًا من المناصب بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وكان أمينًا عامًا للحزب الوطني المنحل.

وواجه يوسف والي عقب "ثورة 25 يناير" 2011 عددا من القضايا بدءاً بقضية "المبيدات المسرطنة مرورا بمحاكمته بـ "أرض البياضية" والكسب غير المشروع، ولكنه حصل على البراءة.

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنعه وأسرته من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة على خلفية تحقيقات محكمة الاستئناف في القضية المعروفة بـ "فساد وزارة الزراعة" عام 2011، وألغت محكمة جنايات القاهرة القرار في مارس 2018.

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