انخفاض الوفيات اليومية بكورونا في مصر وارتفاع الإصابات

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة، مقارنة مع 145 إصابة و18 وفاة أول أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالة تم شفاؤها، و 5495 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

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