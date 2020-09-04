تراجع إصابات ووفيات كورونا اليومية في مصر

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الخميس تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة مقارنة مع 165 إصابة و21 وفاة أول أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و 5479 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

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