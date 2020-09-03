مصر تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة مقارنة مع 176 إصابة و19 وفاة أول أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و 5461 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

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