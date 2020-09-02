الداخلية المصرية تقتل 7 عناصر إجرامية في أسوان

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها قتلت سبعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمات أمنية بأسوان 1200 كم / جنوب القاهرة /.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان صحفي على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم ، إن ذلك يأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية ، والمحكوم عليهم الهاربين".

وأشار إلى أن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاعي الأمن المركزي ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان حدد أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث تم إعداد مأموريتين فى توقيت متزامن.

ووفق البيان ، استهدفت المأمورية الأولى "أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة" والسابق اتهامهم فى عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا سلاح ومخدرات وشروع فى قتل" حيث حاولوا الهروب بمجرد اقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية ، وبتعامل القوات معهم في تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم".

ولفت إلى أنه تم العثور بداخل السيارة على أربع بنادق آلية وكميات كبيرة من الذخيرة وكمية من مخدر الحشيش، وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تقدر بحوالي 25 كيلو جراما.

وطبقا للبيان، "استهدفت مأمورية ثانية تشكيلا من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجرى داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو ، تُتخذ مركزاً لبيع المواد المخدرة".

ولفت إلى أنه "حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها حيث تعاملت معهم القوات بالمثل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من العناصر الخطرة، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق نارى بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى".

وأوضح البيان أنه تم العثور بموقع التعامل على ثلاث بنادق آلية بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية وكمية من مخدري الحشيش ونبات البانجو .

ولفت البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز