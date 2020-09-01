انخفاض إصابات ووفيات كورونا اليومية في مصر

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة، مقارنة مع 230 حالة إصابة و23 حالة وفاة أمس الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد.. هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها و5421 حالة وفاة".

وأضاف أن الوزارة "تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

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