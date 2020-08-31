ترحيب سعودي باتفاق السلام في السودان

المصدر: د ب أ

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم، بالتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) بياناً لوزارة الخارجية السعودية اعتبرت فيه حكومة المملكة أن هذا التطور خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني وآماله المشروعة في السلام والتنمية والازدهار، وتعزيز سيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية.

وأشادت الوزارة، في البيان، بإرادة وجهود الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، وتغليب كل الأطراف المصلحة الوطنية للوصول إلى هذا الاتفاق، منوهةً بدور الوساطة المهم الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في التوصل إلى هذا الاتفاق، داعيةً بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية.

وجددت وزارة الخارجية تأكيدها وقوف المملكة التام مع جمهورية السودان ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها ورخاءها.

كانت الحكومة الانتقالية السودانية وقعت اتفاق سلام طال انتظاره مع الحركات المسلحة، ما زاد الآمال في إنهاء صراع دام 17 سنة.

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