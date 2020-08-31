مصر ترحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام

المصدر: د ب أ

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق جوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، برعاية جمهورية جنوب السودان.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، جددت مصر تأكيدها الوقوف إلى جانب الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق"، معربةً كذلك عن استعدادها مواصلة دعمها للجهود الرامية كافة إلى تحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.

وكانت الحكومة الانتقالية السودانية وقعت اتفاق سلام طال انتظاره مع الحركات المسلحة، ما زاد الآمال في إنهاء صراع دام 17 سنة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز