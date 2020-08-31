مصر تسجّل 230 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 23 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد؛ المتحدث الرسمي للوزارة في بيان على صفحة الوزارة عبر فيسبوك، بخروج 818 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة حتى مساء أمس الأحد.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

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