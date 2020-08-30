الكويت.. 400 معاملة أنجزت بالرشوة في قضية النائب البنغالي

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال والرشاوى، حيث قررت، أمس، إطلاق سراح النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما.

وأفاد مصدر مطلع إن التحقيقات مع النائبين استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة، حيث بدأت عند الساعة الـ 9 صباحاً، وانتهت في الساعة 3 عصراً، وتم استجوابهما عن علاقتهما بالنائب البنغالي وعن التحريات التي أكدت تلقيهما أموالاً منه مقابل تخليص معاملات، وفقا لصحيفة "القبس الكويتية".

وذكر المصدر أن النيابة العامة واجهت النائبين بما جاءت به التحريات من أن أحدهما تسلم نقداً 50 ألف دينار، أما الآخر فقام بتخليص 400 معاملة بمقابل 370 ألف دينار، إلا أن النائبين أنكرا التهم الموجهة إليهما.

وكانت التحقيقات في هذه القضية قد اكتملت من خلال عدد المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، لكنه قد ترد أسماء جديدة في التحريات.

وأضاف المصدر: «خلال الأيام الماضية تم استدعاء النائب البنغالي وسؤاله مجدداً عن نائب سابق ورجل أعمال وعلاقته بهما، وهما اللذان تقرر إطلاق سراحهما سابقاً، مما يدل على أن التحقيقات متواصلة لآخر لحظة ولكشف جميع المتعاونين مع النائب البنغالي.

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