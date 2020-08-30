مصر.. مقتل 77 إرهابياً في سيناء

المصدر: وكالات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ، اليوم "الأحد"، عن مقتل 77 إرهابياً في سيناء.

وقال بيان للقوات المسلحة، انه تم تدمير 317 وكراً وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية.

وكشف البيان أنه تم مقتل 73 يتخذون من الملاجئ أوكاراً لهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين آخرين شديدي الخطورة وبحوزتهم بنادق آلية وحزام ناسف، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حالياً العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وجار استجوابه.

وذكر أنه عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و6 خزنات وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

وقال بيان الجيش، إنه خلال المواجهات استشهد وأصيب 7 عسكريين بمناطق العمليات.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز