مصر: تدمير 317 وكراً إرهابياً ومقتل 73 متشدداً

المصدر: القاهرة- وكالات

كشف الجيش المصري عن تدمير 317 وكراً وملجأ مخازن للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، ومقتل 73 عنصراً تكفيرياً بشمال سيناء، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة أسيوط، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وأضاف البيان أنه تم تدمير واستهداف 317 وكراً وملجأ بشمال سيناء، تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها، ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي، تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما تم تنفيذ عمليات نوعية، انتهت إلى مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة، بحوزتهما 2 بندقية آلية وحزام ناسف، ومقتل فردين تكفيريين، وإصابة فرد تم إسعافه، ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وذخائر مختلفة الأعيرة، ومتفجرات ودراجة وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

كما نجحت القوات الجوية في تدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية، وقامت القوات البحرية بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية، وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية.

إلى ذلك، استهدفت قوات الأمن المصري، أحد الأماكن بقرية العقال القبلي بمركز البداري في محافظة أسيوط، كان يختبئ به 4 مسلحين، وقاموا بإطلاق النار على رجال الأمن، فبادلوهم إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين، وضبط مجموعة من الأسلحة.

وأشار البيان إلى أنه بتمشيط المنطقة، تم العثور على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلها 10 قطع أسلحة محلية الصنع، وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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