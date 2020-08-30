مصر.. القبض على متهم ثانٍ بقضية اغتصاب "فيرمونت" واحتجاز 3 في لبنان

المصدر: رويترز

قالت النيابة العامة المصرية في بيان اليوم الأحد إنها أمرت باحتجاز رجل ثان على ذمة التحقيقات للاشتباه في تورطه في واقعة اغتصاب جماعي مزعومة في فندق فيرمونت الفاخر بالقاهرة عام 2014.

واعتقلت الشرطة الرجل في 28 أغسطس آب بعد أيام من اعتقال أول مشتبه به في القاهرة.

وقالت النيابة في البيان إنها أمرت "بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات".

وقال مكتب النائب العام يوم الأربعاء إن سبعة مشتبه بهم آخرين فروا من البلاد بين 27 و29 يوليو بعد أن بدأت المزاعم الموجهة لهم تنتشر على الإنترنت.

وفي لبنان، ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أمس السبت إن خمسة من المشتبه بهم السبعة فروا إلى البلاد، وإنها اعتقلت ثلاثة منهم في 28 أغسطس آب بعد تلقي إخطار من مكتب منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في مصر.

وقالت قوى الأمن الداخلي إن اثنين من المشتبه بهم غادرا البلاد.

وساعد الغضب من التقاعس عن التحرك إزاء واقعة فندق فيرمونت بالقاهرة عام 2014 في إشعال حملة مناهضة للتحرش والاعتداءات الجنسية شاركت فيها مئات النساء بشهاداتهن عبر الإنترنت.

وقالت النيابة العامة إنها بدأت تحقيقا في قضية فندق فيرمونت بعد تقديم بلاغات في أوائل أغسطس آب. وأضافت أن المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل تقديم البلاغات، وحثت الضحايا على اللجوء إلى هذه الخطوة القانونية بدلا من نشر الاتهامات على الإنترنت.

ووجدت قضية فندق فيرمونت طريقها للنشر على حساب بإنستغرام سبق أن حمل اتهامات ضد طالب جامعي من خلفية ثرية باغتصاب وابتزاز نساء عدة.

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