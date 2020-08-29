بسبب اشتباه في كورونا.. سفينة سعودية تعود إلى ميناء الملك عبد الله

المصدر: د ب أ

أبلغ طاقم سفينة "سيلفر سي سبيرت" السياحية السعودية التي تجوب البحر الأحمر عن الاشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وطلبوا من جميع الركاب البقاء في غرفهم حتى الوصول إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.

وفوجئ الركاب على متن السفينة بمنشور من القبطان جاء فيه: "يؤسفنا أن نبلغكم بوجود حالة اشتباه بفيروس كورونا على متن السفينة التي تم عزلها فوراً في الأجنحة المخصصة لذلك، أولويتنا هي سلامة وصحة جميع ضيوفنا وطاقم السفينة، ولذلك سيتم تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعقيم والسلامة في مثل هذه الحالة، كما ذكرت الصحف السعودية الإلكترونية اليوم".

ودعا القبطان جميع ركاب السفينة بالبقاء في أجنحتهم، والاتصال بخدمة الغرف لطلب وجبة الإفطار والوجبات الأخرى، حتى الوصول إلى ميناء الملك عبد الله.

وذكر المنشور: "يجب على جميع الضيوف النزول من السفينة، وسيتم تزويدكم بجميع التعليمات الخاصة بعملية النزول من السفينة حين توفرها، ستتكفل شركة البحر الأحمر للسفن السياحية بتغطية تكاليف السكن والمواصلات حسب الحاجة، وسيتم التواصل مع الضيوف في أجنحتهم بهذا الخصوص".

ويوم الخميس الماضي، شهد ميناء الملك عبد الله (غرب السعودية) انطلاق وتشغيل أولى الرحلات السياحية عبر سفن "الكروز"، مروراً بميناء "ينبع" التجاري ومنه إلى جزيرة "سندالا" بمنطقة "نيوم".

واستقبل ميناء ضباء، شمال غرب المملكة، الأحد الماضي، أولى سفن "كروز" السياحية القادمة إلى موانئ المملكة، لغرض التزود بالوقود واستكمال إجراءات دخولها للمشاركة في البرنامج السياحي الخاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية "أبحر في الصيف"، ضمن فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس" هذا العام.

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