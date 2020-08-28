عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى بمصر بعد غياب 5 أشهر

المصدر: د ب أ

استقبلت المساجد الكبرى في مصر اليوم، المصلين لأداء صلاة الجمعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد نحو 5 أشهر من غلق المساجد بسبب فيروس كورونا في 21 مارس الماضي.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية، تحت عنوان الأمل حياة، تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة.

كان جمعة قد شدد، لدى اعلانه عن عودة صلاة الجمعة في المساجد في التاسع عشر من الشهر الجاري، على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

وجاء في بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الإجراءات تتضمن أيضا "عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد".

وتابع أنه "في حالة حدوث أي مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف، أو المخالفين، مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

وانتهت مديريات الأوقاف في جميع المحافظات من أعمال التعقيم والنظافة للمساجد الكبرى والجامعة التي انطلقت الاثنين حتى أمس الخميس.

كانت الحكومة المصرية اتخذت في اعقاب تفشي فيروس كورونا في شهر مارس الماضي قرارات لمكافحة الفيروس من بينها إغلاق دور العبادة.

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