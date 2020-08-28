اليونان تصدق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر

المصدر: رويترز

صدقت اليونان الخميس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر.

وكان البرلمان المصري صادق بالفعل على الاتفاق البحري في السادس من أغسطس ووافق عليه غالبية أعضاء البرلمان اليوناني مساء اليوم الخميس.

و قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها ستنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

وقالت اليونان الأربعاء إنها تعتزم توسيع نطاق مياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلا بحريا من ساحلها، بدلا من ستة أميال بعد المصادقة على اتفاق بحري مع إيطاليا.

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