المبعوث الأمريكي يرجّح ضلوع داعش بانفجار خط الغاز في سوريا

المصدر: رويترز

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم، أن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع بخط أنابيب للغاز في سوريا، لكن الواقعة تحمل، على ما يبدو، بصمات "داعش".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن وزير النفط والثروة المعدنية قوله إن الانفجار الذي أصاب خط الغاز العربي وتسبب في انقطاع الكهرباء في سوريا، اليوم، ناجم عن "اعتداء إرهابي".

وقال جيفري للصحفيين، في جنيف، في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية: "ما زلنا ندرس الأمر، لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لداعش".

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