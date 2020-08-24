عبد الفتاح البرهان يحذر من مؤامرة لتفكيك الجيش السوداني

المصدر: د ب أ

كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم، عن حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش السوداني لتفتيت البلاد.

ونقل موقع "السوداني" الإخباري اليوم عن البرهان قوله، خلال تصريحات بمنطقة وادي سيدنا العسكرية: "يريد الفاشلون أن يعلّقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش"، موضحاً أن سوء التخطيط والإدارة سبب الأزمة الحالية.

وأكد البرهان أن هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب، قائلاً: "عرضنا على الحكومة كل المساعدة، ولكن لم يفعلوا شيئاً"، مضيفاً أن هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب.

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