بالفيديو.. انفجار كبير في ريف دمشق يقطع الكهرباء عن سوريا
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.
وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.
وقال وزير النفط السوري إن الانفجار قد يكون عملا إرهابيا.
بالفيديو.. انفجار كبير في ريف #دمشق يقطع الكهرباء عن #سورياhttps://t.co/M9OUHo0FvN#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9AWsiQb7sL— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 24, 2020
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