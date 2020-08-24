بالفيديو.. انفجار كبير في ريف دمشق يقطع الكهرباء عن سوريا

المصدر: رويترز

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.

وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

وقال وزير النفط السوري إن الانفجار قد يكون عملا إرهابيا.

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