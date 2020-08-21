الجزائر تسجل 7 وفيات و409 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1418.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في تصريح صحفي عن تسجيل 409 إصابات جديدة، ليصل مجموع الاصابات إلى 40 ألفا و667.

كما أعلن فورار عن 306 حالات تعاف جديدة بما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الوباء إلى 28 ألفا و587، مشيرا إلى وجود 41 مريضا في العناية المركزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز