انخفاض في إصابات كورونا اليومية بمصر

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الخميس تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، مقارنة مع 161 إصابة و13 وفاة أول أمس.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 97025 حالة من ضمنها 63462 حالة تم شفاؤها، و 5212 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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