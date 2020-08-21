مخازن صواريخ «حزب الله» تثير مخاوف من كارثة جديدة في بيروت

المصدر: (بيروت ـ وكالات)

تقدم عددٌ من أهالي بيروت، وأعضاء مجلس بلدي في العاصمة اللبنانية، بكتاب إلى وزير الداخلية والبلديات وقيادة الجيش اللبناني، يحذر من «انفجار يقع في المنطقة.

لاسيما قرب مستشفى السان شارل»، نتيجة تخزين ميليشيا «حزب الله» الإرهابية صواريخ في منطقة (بعبدا ـ اللويزة)، وهو الأمر الذي يثير مخاوف اللبنانيين، من تكرار كارثة انفجار مرفأ بيروت، في مطلع الشهر الجاري، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 177 شخصاً، وإصابة 6 آلاف آخرين، وتشريد أكثر من 300 ألف شخص. إلى ذلك، أعلن في لبنان أمس، عن إطلاق «الهيئة المدنية الوطنية» لإعادة إعمار المناطق المنكوبة في بيروت جراء انفجار المرفأ.

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