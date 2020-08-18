الكويت تسجل 3 وفيات و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 505.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 643 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 77 ألفاً و470 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 101 مصاب يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 610 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 69 ألفاً و234.

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