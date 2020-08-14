مصر تسجّل 22 وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الخميس تسجيل 22 حالة وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إجمالي إصابات كورونا في مصر وصل حتى أمس الخميس إلى 96 ألفا و108، بينها 56 ألفا و890 حالة تماثلت للشفا، و5107 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 989 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وهو ما رفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى اليوم.

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