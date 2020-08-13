مجلس النواب اللبناني يناقش إعلان حالة الطوارئ في بيروت

المصدر: د ب أ

بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الجلسة تعقد في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

وضرب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت الأسبوع الماضي ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة، وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 171 قتيلا وأكثر من 6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

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