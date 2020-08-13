المغرب يسجل أسوأ حصيلة يومية لفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الأربعاء عن تسجيل حصيلة ثقيلة باصابات كورونا بلغت 1499 إصابة في 24 ساعة مقارنة مع 1132 أول أمس الثلاثاء، ليرتفع مجموع المصابين منذ ظهور الوباء في المغرب في أوائل مارس إلى 36 ألفا و494 حالة.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في التصريح اليومي للوزارة، إن المغرب سجل امس الأربعاء أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة مقابل 17 حالة أول أمس الثلاثاء، ليصل عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء فيها إلى 556 حالة.

وذكرت الوزارة أن المغرب تجاوز عتبة 100 حالة لكل 100 ألف نسمة، إذ باتت النسبة 101 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وتصدرت الدار البيضاء عدد الإصابات، إذ بلغ العدد بها 489 حالة وبلغ في مراكش 350 حالة وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة 172 حالة.

كما قالت الوزارة إن عدد الحالات الخطرة بلغ 147 منها 63 تحت أجهزة التنفس الصناعي.

ومدد المغرب للمرة الرابعة على التوالي حالة الطوارئ الصحية التي فرضها في 20 مارس الماضي وذلك حتى العاشر من سبتمبر.

وكان قد أغلق في وقت سابق مدنا كبرى في مسعى لمحاصرة تفشي الفيروس، وفرض غرامة مالية على عدم استخدام الكمامة الطبية.

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