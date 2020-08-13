المصدر: (دبي- البيان- وكالات)

أكدت الإمارات موقفها الثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، مشددة على وقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الانتهاكات التركية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»: «نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته». وأوضح أن «موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، فالعلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي».

وفي خضم استمرار القصف التركي المتكرر للأراضي العراقية الحدودية، أكد الجيش العراقي أن لديه عدة طرق للرد. حيث أرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود، في حين استدعت وزارة الخارجية السفير التركي ووجهت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

اقرأ أيضاً:

الإمارات: نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز