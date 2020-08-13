الإمارات: نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية

المصدر: دبي- البيان- وكالات

أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رفض الإمارات التدخلات الإقليمية في الشأن العربي كالانتهاكات التركية الجارية في العراق. وقال معاليه، أمس في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته».

وأوضح أن «موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، فالعلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي».

وكانت مروحيات تركية قد قصفت الحدود العراقية ـ التركية، ليل أول من أمس ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين.

انتهاك

في الاثناء، أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها للانتهاكات التركية المتكرّرة للأراضي العراقية،

وذكر بيان للجامعة العربية، أنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أدان الانتهاكات التركية المتكرّرة للسيادة العراقية، ومستنكراً بأشدّ العبارات القصف التركي على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية.

وقد عدّ أبو الغيط الاعتداءات التركية «انتهاكاً لسيادة العراق ومبادىء ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار».

إدانة

من جهته أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بطائرة مسيرة الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة بعض عناصر حرس الحدود العراقي.

وشدد الدكتور مشعل، على أن «هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تعد تعدياً خطيراً على سيادة العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

وطالب «مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة العراق».

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