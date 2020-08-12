الجيش الليبي يفعّل منظومة للحظر البحري

المصدر: (بنغازي - البيان )

قام الجيش الوطني الليبي بتفعيل منظومة دفاع خاصة بالحظر البحري ضد التحركات المعادية على عمق 100 كيلومتر قبالة الساحل الليبي.

حيث مثّل إغراق قارب لمرتزقة تركيا في مياه المنطقة العسكرية الخاضعة للجيش، من أول أمس، تحولاً مهماً في مسارات المواجهة على مشارف «الخط الأحمر». وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، إن استهداف القارب جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، ليتم قصفه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي.

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