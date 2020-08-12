العراق يلغي زيارة وزير الدفاع التركي

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن العراق ألغى زيارة وزير الدفاع التركي، التي كانت مقررة غدا الخميس.

وأضاف البيان "ستقوم وزارة الخارجيّة باستدعاء السفير التركيّ، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات".

كان الجيش العراقي قد ذكر أمس أن طائرة مسيرة تركية قتلت أمس الثلاثاء اثنين من عناصر حرس الحدود وسائق السيارة التي كانت تقلهما في منطقة سيدكان في شمال شرق العراق قرب الحدود التركية الإيرانية.

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