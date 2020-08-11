الكويت: 4 وفيات و668 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 486.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 668 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 73 ألفاً و68 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 110 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 731 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 64 ألفاً و759.

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