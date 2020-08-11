المصريون يصوّتون لتشكيل مجلس شيوخ جديد

المصدر: رويترز

بدأ، اليوم، اقتراع في مصر يستمر يومين لاختيار أعضاء المجلس الثاني بالبرلمان الذي يجري تشكيله وسط قيود مفروضة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسيكون مجلس الشيوخ جهة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية، ويضم 200 عضو منتخب ومئة عضو يعيّنهم الرئيس.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن نحو 63 مليوناً من بين أكثر من مئة مليون مصري مؤهلون للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت لجان الاقتراع الساعة التاسعة صباحاً، ويستمر التصويت إلى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز