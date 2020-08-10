الكويت: 4 وفيات و687 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 687 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 72400 .

وأعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 482 حالة.

وقال السند إنه تم تسجيل 509 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 64028 حالة.

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