عون: مجابهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت تتخطى قدرة لبنان

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد أن مجابهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت تتخطى قدرة لبنان ، متعهدا أن كل من يثبت التحقيق تورطه سيحاسب وفق القوانين اللبنانية .

وقال عون ، في كلمته بمؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني والذي تنظمه فرنسا وانطلقت فعالياته اليوم ، : "لن أطيل عليكم وأشرح ما سببته الكارثة في بيروت على جميع المستويات الانسانية والاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية وتركت جروحاً في كل بيت ، الزلزال ضربنا ونحن

في خضم أزمات اقتصادية ومالية ونزوح بالإضافة إلى انعكاسات كورونا مما يجعل مجابهة تداعياته تتخطى قدرة هذا الوطن".

وأضاف :"لا يسعني الاّ أن أثمّن عالياً باسمي وباسم الشعب اللبناني التضامن الدولي الذي تجلى بمسارعة قادة الدول والمسؤولين إلى الحضور أو الاتصال والإعراب عن التعاطف والمؤازرة في لملمة الجراح" ، مشيرا إلى مبادرة الدول الشقيقة والصديقة لارسال المساعدات الانسانية والطبية الطارئة.

وشدد على أن "الاحتياجات كبيرة جداً وعلينا الاسراع في تلبيتها خصوصاً قبل حلول الشتاء حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى وبما يتعلق بصندوق التبرعات المنوي إنشاؤه فأشدد على أن تكون إدارته منبثقة عن المؤتمر".

وأكد الرئيس عون التزامه أمام شعبه بتحقيق العدالة إذ وحدها يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني ، مشيرا إلى أنه "لا أحد فوق سقف القانون وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية ".

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