السعودية تعلن عن إجراء تجارب سريرية على 5000 متطوع للقاح صيني ضد كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت عن إجراء تجارب سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة كان "سينوا" الصينية في المملكة على 5000 متطوع من الأصحاء فوق سن 18 عاماً.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها "عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين المملكة والصين".

وأوضحت وزارة الصحة أنه يجري حالياً وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة كان سينوا الصينية والتي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس، مشيرة إلى أنها "نفذت تجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين وقد شملت المرحلة الأولى من الدراسة تجربة لقاح a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine على 108 متطوعين في الصين خلال الفترة الزمنية من 16 وحتى 27 مارس 2020 تضمنت ثلاث جرعات مختلفة (منخفضة ومتوسطة وعالية)".

كما شملت المرحلة الثانية من الدراسة تجربة اللقاح على 603 متطوعين في الصين وذلك خلال الفترة الزمنية من 11 وحتى 16 أبريل 2020 وتضمنت جرعتين مختلفتين (منخفضة ومتوسطة)، حيث أظهرت هاتان المرحلتان فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين، واستجابة مناعية جيدة، في حين كانت الأعراض الجانبية قليلة وخصوصاً مع جرعات اللقاح المنخفضة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن العمل يجري حالياً لتهيئة وإجراء الاستعدادات للبدء في ثلاث مدن رئيسة هي الرياض والدمام و مكة المكرمة، مؤكدةً أنه سيعلن عن إطلاق الدراسة في القريب العاجل.

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