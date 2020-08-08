هجوم انتحاري يقتل 8 أشخاص في الصومال

المصدر: د ب أ

أعلن متحدث عسكري في الصومال أن ثمانية أشخاص قُتلوا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش عسكرية في العاصمة مقديشو اليوم.

وقُتل أربعة من الجنود الحكوميين وثلاثة مدنيين إلى جانب المهاجم الانتحاري نفسه في ذلك الهجوم.

وقال المتحدث العسكري عبد الله مادوبي: "تعرض أفراد من القوات المسلحة، الذين لديهم قاعدة عسكرية حول ملعب كرة القدم الوطني في مقديشو، لهجوم بسيارة مفخخة صباح هذا اليوم، فقدنا أربعة جنود وأصيب خمسة آخرون".

وتصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهجوم، وأشار سكان محليون إلى تهشم نوافذ وتناثر شظايا وقطع معدنية، ما يشير إلى قوة الانفجار.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أودى بحياة العشرات من جنود القوات الخاصة في الجيش الصومالي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ضابط بالشرطة الصومالية القول إن الانفجار استهدف قاعدة عسكرية، وأسفر عن مقتل سبعة جنود وإصابة 12 آخرين.

وأضافت أن تبادلاً لإطلاق النار وقع عقب الهجوم.

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