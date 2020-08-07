الاحتلال يقتل شابة فلسطينية في الضفة الغربية

المصدر: رويترز

أكد مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة أن شابة فلسطينية قُتلت بالرصاص في الضفة الغربية، حيث اشتبك جنود إسرائيليون مع عدد من الفلسطينيين اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهاد داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاماً) متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، في منطقة الجبريات بجنين، فجر اليوم".

وقالت الوزارة إن الشابة الفلسطينية "أصيبت في صدرها واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها".

وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال أن الجنود لم يستخدموا الذخيرة الحية خلال الاشتباك، وأن الفلسطينيين فتحوا النار وألقوا عبوات ناسفة.

وذكر أفراد من أقارب المتوفاة أنها أصيبت بينما كانت تحاول إغلاق النافذة لمنع تسرب الغاز المسيل للدموع إلى بيتها.

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