انفجار بيروت يشرّد 100 ألف طفل

المصدر: د ب أ

كشفت التقديرات الأولية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ما بين 80 ألف طفل إلى 100 ألف صاروا بلا مأوى من جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المتحدثة باسم يونيسف ماريكسي ميركادو إن أكثر من 120 مدرسة في العاصمة اللبنانية تضررت بالانفجار، وهي بحاجة إلى عمليات ترميم على وجه السرعة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت، في مؤتمر صحفي بجنيف، إلى الحاجة الماسة إلى توفير احتياجات إنسانية، فورية بكميات كبيرة.

وحذرت إليزابيث بيرز، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، من أن الانفجار في مرفأ بيروت قد يحد الإمدادات الغذائية، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار التجزئة في بلد يعاني بالفعل أزمة اقتصادية طاحنة، فضلاً عن تفشي وباء فيروس كورونا.

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