الجيش الألماني يرسل فريق دعم إلى بيروت

المصدر: د ب أ

أرسل الجيش الألماني فريقاً مكوناً من جنود وخبراء مدنيين لدعم السفارة الألمانية في لبنان عقب الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام قليلة.

وقال متحدث باسم الجيش، اليوم، إنه من المنتظر أن يصل الفريق المتخصص في الدعم خلال الأزمات إلى العاصمة اللبنانية مساء اليوم.

ويضم الفريق جنوداً وموظفين تابعين لوزارة الخارجية الألمانية، ومن المقرر أن يجمع الفريق معلومات لحماية المواطنين الألمان في لبنان وللمساعدة في إخلاءات محتملة.

وكانت وزارتا الدفاع والخارجية الألمانيتان اتفقتا على تشكيل مثل هذه الفرق المختلطة عام 2000.

وقال المتحدث: "الهدف من مهمة فرق الدعم في الأزمات هو الإعداد لأفضل حماية ممكنة للألمان في الخارج خلال حالات الأزمات".

وبحسب البيانات، تقدم هذه الفرق "دعماً نشطاً في حالة الضرورة لتنفيذ إجلاءات ضرورية للألمان، وكذلك، إذا لزم الأمر، بالنسبة إلى مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني دول أخرى".

ووفقاً للبيانات، يقوم الفريق بتقييم الوضع وتطوير روابط قديمة مع دول شريكة، "ومراجعة مستمرة لخيارات التصرف ومنح أو تنسيق المساعدات الطبية".

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