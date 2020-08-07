تسجيل 131 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة في مصر

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الخميس تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 حالة وفاة مقابل 123 حالة إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة أول أمس الأربعاء.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر حتى أمس الخميس بلغ 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تماثلت للشفاء و4951 حالة وفاة.

ومع تخفيفها قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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