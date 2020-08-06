سلطنة عمان تسجل 4 وفيات و427 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 492 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 427 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 80 ألفا و713 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 217 حالة لعمانيين، و210 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1107 مصابين تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 70 ألفا و910 أشخاص.

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