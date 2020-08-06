مصر .. تحطم طائرة للرياضات الجوية في الجونة ومصرع قائديها

المصدر: رويترز

قالت وزارة الطيران المدني في مصر إن طائرة تابعة لشركة إيرمان سكاي للرياضات الجوية ارتطمت اليوم الخميس بأرض مهبط مطار الجونة على ساحل البحر الأحمر وتحطمت ولقي طياران على متنها مصرعهما.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الطائرة من طراز أبولو فوكس ذات المقعدين وكانت تقوم برحلة تجريبية.

ويقع مطار الجونة داخل مدينة الجونة السياحية التي أسسها الملياردير المصري سميح ساويرس قبل أكثر من 30 عاما على ساحل البحر الأحمر خارج الغردقة التي تبعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرقي القاهرة.

وقرر وزير الطيران المصري محمد منار تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث.

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