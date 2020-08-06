مصر تسجل 123 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الأربعاء إن مصر سجلت 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 112 حالة أول أمس، إضافة إلى 18 حالة وفاة مقابل 24 أول أمس.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و 4930 حالة وفاة".

ومع تخفيفها قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز