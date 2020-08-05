مولدوفا تنفي مسؤوليتها عن انفجار بيروت

المصدر: د ب أ

نفت السلطات في مولدوفا اليوم الأربعاء أي مسؤولية عن الانفجار الهائل الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار قد وصلت إلى لبنان على متن سفينة تعمل تحت علم مولدوفا. وأسفر الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي كان يتم تخزين المادة فيه عن مقتل مئة شخص وإصابة أربعة آلاف آخرين.

وأكدت السلطات البحرية في مولدوفا أن السفينة لم تبحر تحت علم البلاد منذ سبع سنوات.

وقال رئيس الهيئة البحرية، لوكالة إنترفاكس" الروسية: "لا يهم تحت أي علم كانت تبحر السفينة"، لافتا إلى أن العامل الأهم هو أنه لم يتم تخزين المواد القابلة للانفجار بصورة صحيحة في المرفأ.

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