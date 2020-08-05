حسان دياب: ستتم محاسبة جميع المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

المصدر: د ب أ

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الأربعاء أن "التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين" بشأن الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه دياب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أطلع بومبيو على حجم الخسائر الأولية.

وشدد الوزير بومبيو خلال الاتصال على دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له.

كما تلقى دياب أيضا اتصالين من وزيري خارجية بريطانيا دومينيك راب، واندونيسيا رتنو مرسودي، اللذين أكدا دعم بلادهما للبنان.

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