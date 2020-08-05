ألمانيا تتعهد بمساعدة عاجلة للبنان بعد انفجار بيروت

المصدر: د ب أ

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس بتقديم مساعدة عاجلة للبنان في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.

وبعثت ميركل ببرقية عزاء إلى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قالت فيها: "تلقيت بصدمة كبيرة نبأ الانفجار الخطير في بيروت الذي أوقع العديد من الضحايا".

وأعربت ميركل عن مواساتها للضحايا وأضافت:" في هذا الوقت الصعب يمكنكم الاعتماد على مساعدة ودعم الحكومة الألمانية".

وأدلى ماس بتصريحات مماثلة لصحيفة "بيلد" قائلا: "أنا على اتصال مع وزير الخارجية اللبناني لبحث كيف يمكن لألمانيا أن تقدم المساعدة بشكل عاجل وبدون بيروقراطية، وسألته عن أشد ما يحتاجون إليه".

وأضاف ماس أن أطقما من هيئة الإغاثة الفنية ستغادر ألمانيا اليوم، إن أمكن، إلى بيروت للمساعدة في البحث عن مفقودين "، وسنبحث مع الجيش الألماني والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية كيف يمكن أن نقدم المزيد من المساعدة لأعمال التنظيف وإزالة المخلفات وتزويد السكان بما يحتاجونه".

وقال ماس إنه من غير الممكن استيعاب حجم الدمار الذي وقع: "لقد أصابتنا صور الدمار في بيروت في القلب، وهي صور مؤلمة".

ويدرس الجيش الألماني المساعدة التي يمكن تقديمها إذا رأت حكومة بيروت ولجنة متابعة الأزمة في الخارجية اللبنانية أنها ضرورية وقابلة للتنفيذ.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع إن طرادة تابعة للبحرية الألمانية، تعمل كجزء من بعثة الأمم المتحدة يونيفيل انطلاقا من قبرص، حلت محل فرقاطة برازيلية في البعثة الأممية، في قبالة الساحل اللبناني.

وأضاف المتحدث أن الفرقاطة الأكبر حجما صارت الآن جاهزة لتقديم مساعدات، وأعلن المتحدث عن جاهزية طائرات الإخلاء الطبي التابعة للجيش الألماني لنقل المصابين بجروح خطيرة.

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