الرئيس الفرنسي يزور لبنان غدا

المصدر: د ب أ

أعلن قصر الإليزيه اليوم الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور لبنان غدا الخميس، وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت المروع.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه من المقرر أن يلتقي ماكرون بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية مصادر رسمية لبنانية أكدت أن ماكرون سيزور بيروت غدا الخميس لإبداء الدعم للبلاد بعد حادثة مرفأ بيروت.

وكانت فرنسا قد أعلنت إرسالها طائرتين عسكريتين إلى لبنان لتقديم الدعم.

وذكر قصر الإليزيه أن الطائرتين سيكون على متنهما 55 فردا من فرق الحماية المدنية الفرنسية وأطنان من المستلزمات الضرورية لمعالجة المصابين.

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