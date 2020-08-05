الرئيس اللبناني يتفقد موقع الانفجار في مرفأ بيروت

المصدر: د ب أ

قام الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية في موقع الانفجار بمرفأ بيروت، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

ونشرت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للرئيس عون خلال الجولة.

وفي سياق متصل، بدأ مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية في قصر بعبدا اليوم للبحث في توصيات المجلس الاعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت.

ويبحث مجلس الوزراء المستجدات في ضوء إعلان بيروت مدينة منكوبة ولدراسة وإقرار الإنهاءات التي رفعها المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه مساء أمس إلى مجلس الوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب بحثا خلاله الأوضاع العامة والمستجدات.

وقالت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية إن الانفجار أدى إلى دمار كلي في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان حيث يقع مركز التحكم الوطني الذي خرج كليا من الخدمة.

ووفق الوزارة، أدى الانفجار إلى خروج محطة التحويل الرئيسية في الأشرفية عن الخدمة، وباشرت فرق الصيانة العمل على إزالة الأضرار تمهيدا للبدء في الإصلاحات الضرورية بغية العودة التدريجية للتيار الكهربائي للمناطق المتضررة من العاصمة بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني صباح اليوم ارتفاع عدد قتلى الانفجارات التي شهدها مرفأ بيروت أمس إلى مئة قتيل، ونحو أربعة آلاف مصاب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز