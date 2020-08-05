روسيا ترسل 5 طائرات لمساعدة لبنان بعد انفجارات بيروت

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء عن إرسال خمس طائرات إلى لبنان للمساعدة في رفع الأنقاض التي خلفتها الانفجارات التي وقعت في مرفأ بيروت أمس.

كما أعلنت الوزارة، وفقا لوكالة "سبوتنيك"، عن إرسال متخصصين من هيئة حماية المستهلك الروسية إلى بيروت، ومختبرات للكشف عن فيروس "كورونا"، وملابس ووسائل للوقاية.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني صباح اليوم ارتفاع عدد قتلى الانفجارات التي شهدها مرفأ بيروت أمس إلى مئة قتيل، إلى جانب نحو أربعة آلاف مصاب.

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