تسجيل 23 وفاة و157 إصابة جديدة بكورونا في مصر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة و 23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 94640 حالة، من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 1611 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى أمس.

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